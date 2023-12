RC Lens - Séville FC : les compositions officielles

Lens joue son avenir européen. Les Nordistes accueillent le Séville FC à l’occasion de la sixième journée de la Ligue des champions (un match à suivre sur FM, coup d’envoi 18h45) et n’ont besoin que d’un point pour terminer troisième du groupe B, synonyme de barrages de la Ligue Europa en février prochain. Avec cinq points au compteur, les hommes d’Haise ont un petit matelas sur les Espagnols, seulement 2 points, qui traversent une crise sportive et institutionnelle.

Pour cette rencontre, Franck Haise doit composer sans Machado (blessé) mais reste fidèle à son schéma en 3-4-3 avec Frankowski qui glisse en piston gauche et Aguilar à droite et une défense centrale classique. Mendy et Abdul Samed vont évoluer au milieu. Devant, Pereira da Costa est aligné en soutien de Wahi avec Sotoca. En face, Diego Alonso fait avec les moyens du bord. L’entraîneur uruguayen compte dix blessés (Acuna, Badé, Navas..) et deux suspendus (Fernando et Ocampos). Il bricole donc Juanlu et Salas sur les côtés de la défense. Gudelj et Ramos vont former l’axe alors que Soumaré sera au milieu avec Rakitic et Sow. Devant, En-Nesyri est accompagné de Pedrosa et Torres.

Les compositions officielles :

RC Lens : Samba – Gradit, Danso, Medina – Aguilar, Abdul Samed, Mendy, Frankowski – Sotoca, Wahi, Pereira da Costa.

Séville FC : Dmitrovic – Juanlu, Gudelj, Ramos, Salas – Rakitic, Soumaré, Sow – Torres, En-Nesyri, Pedrosa.

