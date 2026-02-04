Hambourg inflige une amende à six chiffres au Français Jean-Luc Dompé

Situation improbable dans le club de Hambourg. Hier, le Français de 30 ans, Jean-Luc Dompé, s’est lourdement fait sanctionner par le club allemand. Déjà averti fin janvier pour avoir conduit en état d’ivresse, le joueur a de nouveau été convoqué par sa direction. Lors de cette rencontre, elle lui a notamment infligé une amende à six chiffres, dont le montant n’a pas été précisé. Par ailleurs, le club de Bundesliga a publié un communiqué sur son compte X. « L’attaquant de 30 ans a écopé d’une amende record à six chiffres infligée par le HSV. Il en a été informé lors d’une réunion ultérieure. Dompé s’est exprimé publiquement pour la première fois, a présenté ses excuses et a fait part de son intention de s’engager dans l’activisme social ».

Le joueur passé par la Ligue 2, à Valenciennes et à Amiens notamment, ne fera donc pas le déplacement avec son équipe pour affronter Heidenheim, samedi à 15h30, pour le compte de la 21e journée de Bundesliga. À la suite de cette annonce, lors de laquelle il a été suspendu jusqu’à nouvel ordre, le joueur qui évolue sous la tunique bleue et blanche depuis 2022 (2 buts en 15 matchs cette saison) a reconnu son mauvais comportement. « Je sais qu’une simple excuse ne suffit pas. J’ai totalement failli à mon rôle de modèle. J’ai commis de graves erreurs et, bien sûr, j’en assumerai pleinement les conséquences. Je comprends la déception du club, du staff technique et de tous les supporters qui m’ont soutenu jusqu’à présent. Je suis sincèrement désolé. Je suis également désolé d’avoir laissé tomber l’équipe pendant cette période cruciale ».