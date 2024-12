OM - Monaco : les compositions probables

Encore victorieux à l’extérieur contre le RC Lens (3-1), l’Olympique de Marseille se place sur le podium de Ligue 1 avant ce choc contre l’AS Monaco, ce dimanche soir (20h45). Mais à domicile, il y a urgence. Avec seulement une seule victoire au Vélodrome depuis le début de la saison, les Phocéens pointent à la 17e place du classement en comptant uniquement les rencontres à domicile. Un bilan alarmant, alors que les hommes de Roberto De Zerbi peuvent revenir à hauteur de l’ASM, deuxième, en cas de victoire.

Pour l’occasion, le manager italien devrait reconduire un 4-3-3 classique, avec la présence de Valentin Rongier notamment. RDZ avait déjà annoncé en conférence de presse que son milieu de terrain jouerait ce choc, alors qu’Amine Harit est toujours absent. Il sera associé à Pierre-Emile Hojbjerg et Adrien Rabiot pour le milieu de terrain. Toujours en l’absence de Lirola, Murillo a été aligné sur l’aile droite, aux côtés d’une charnière Balerdi-Kondogbia. Ce dernier est préféré à Lilian Brassier. Sur le flanc gauche, Quentin Merlin devrait garder sa place.

L’AS Monaco a du choix

L’attaque devrait rester la même avec Luis Henrique et Mason Greenwood sur les côtés pour épauler Neal Maupay, qui garde une longueur d’avance sur Elye Wahi. De son côté, l’AS Monaco, où la concurrence est monstre depuis le début de la saison, devrait s’orchestrer en 4-2-3-1 classique avec une charnière Salisu-Singo retrouvée et Vanderson préféré à Caio Henrique sur le couloir gauche. Christian Mawissa occupera logiquement l’aile droite, comme depuis le début de saison.

Au milieu de terrain, en l’absence de Camara, Soungoutou Magassa devra assurer la relève aux côtés de Zakaria. Devant eux, Golovin devrait retrouver son rôle de meneur de jeu avec Maghnès Akliouche et Eliesse Ben Seghir sur les ailes. En pointe, après avoir convaincu contre Benfica, en Ligue des Champions, Folarin Balogun a été préféré à Breel Embolo. Un choc qui s’annonce donc de grande qualité entre l’OM et l’AS Monaco et qui sera décisif en cette fin d’année.

