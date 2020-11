Amicaux : les Pays-Bas et l'Espagne se neutralisent, la Belgique et l'Allemagne l'emportent petitement

Il n'y a pas que l'équipe de France dans la vie. Ce mercredi soir, les Français accueillaient la Finlande en match amical, mais ce n'est pas la seule nation à vouloir se tester avant la reprise de la Ligue des Nations la semaine prochaine. En effet, l'Espagne se déplaçait aux Pays-Bas, l'Allemagne recevait les Tchèques quand la Suisse allait affronter la Belgique au Plat Pays, qui est le leur.

Ce qu'on peut dire de la première mi-temps des Pays-Bas, c'est qu'on se demande vraiment où veut en venir Franck de Boer. Les Oranjes ont totalement été dominés, mais ni Gérard Moreno, ni Alvaro Morata ne sont parvenus à trouver la faille. C'est pourtant bien le Juventino qui va aider les siens à ouvrir la marque. Suite à un décrochage, il se retourne, transperce le milieu de terrain et transmet le cuir à Sergio Canales, couvert assez généreusement par Veltman (0-1, 19e). Quinze minutes plus tard, Alvaro Morata s'essaye à son tour, mais Marco Bizot s'interpose (34e). À la pause, les Néerlandais n'ont frappé qu'une seule fois au but.

Au retour des vestiaires, les filets ont tremblé rapidement. Wijnal, le latéral gauche, centre, le cuir arrive au deuxième poteau pour Van de Beek, qui ne laisse aucune chance au portier adverse (1-1, 47e). La Roja tente tant bien que mal de se relancer, mais Bizot s'interpose devant Bellerin (60e). Moins de dix minutes plus tard, c'est au tour d'Unai Simon d'arrêter une tentative de Memphis Depay (69e).

Des Allemands convaincants

Dans l'une des autres rencontres de la soirée, l'Allemagne n'a pas mis beaucoup de temps à trouver la faille. Suite à une frappe lointaine repoussée par le portier tchèque, Philipp Max centre et trouve Luca Waldschmidt qui pousse au fond (1-0, 13e). La suite de la première période a été longue pour les visiteurs puisqu'ils ont essuyé pas moins de neuf frappes dont quelques belles occasions (Gündogan, 28e et Brandt, 34e). À la pause, les hommes de Löw mènent logiquement.

En deuxième période, la Mannschaft essaye de clouer le cercueil des Tchèques, mais Dahoud ne trouve pas le cadre (61e) quand Neuhaus frappe la barre (77e). Mais cette fois, les joueurs de Löw ont plutôt fait le travail et se sont montrés assez intéressants, contrairement à leurs dernières sorties plutôt poussives, euphémisme pour dire médiocres.

La Belgique revient de loin

Enfin, la Belgique, elle, a été rapidement surprise par une équipe suisse qui semble monter en puissance ces derniers mois. Sur un long ballon dans le dos de la défense, Sebastian Bornauw tente de remettre en retrait de la tête vers son portier. Mais la passe profite plutôt à Admir Mehmedi, qui bat le gardien d'une frappe croisée (0-1, 13e). Les Belges tentent de revenir, mais Mehmedi n'est pas loin de doubler la mise (28e). Au retour sur le rectangle vert, Michy Basthuayi remet les deux formations à égalité (1-1, 49e).

En seconde période, les Diables Rouges prennent la main. Michy Batshuayi s'offre un doublé et offre l'avantage aux siens (2_1, 71e). Après cela, les Suisses reprennent possession du cuir et s'essayent à de nombreuses reprises au but, sans toutefois trouver le chemin des filets. Une nouvelle belle victoire pour les hommes de Roberto Martinez.

Les résultats de la soirée :