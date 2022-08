PSG : l'avertissement de Luis Campos à Sergio Ramos

La suite après cette publicité

Les choses se passent plutôt bien du côté du PSG. S'il y a cette affaire du penaltygate qui continue de monopoliser l'actualité médiatique parisienne, les Parisiens ont déjà un titre au compteur, le Trophée des Champions, et ont remporté leurs deux premières rencontres de championnat haut la main, avec une victoire 5-0 à Clermont puis un autre gros succès à la maison face à Montpellier (5-2).

Et il y a un homme qui revit : Sergio Ramos. Les pépins physiques et les doutes autour de l'Espagnol qu'on a pu - à juste titre - entrevoir la saison dernière se sont bien dissipés. La légende du Real Madrid est revenue en force, pour le plus grand bonheur de ses coéquipiers, du staff et des fans parisiens. « Je suis dans un bon moment, en forme physiquement après une bonne présaison, beaucoup d'efforts et de dévouement, beaucoup d'heures consacrées à me sentir bien », expliquait-il récemment dans un entretien accordé aux médias officiels du club.

Le PSG veut lui mettre un concurrent

Comme l'indique l'Equipe, il assume également à merveille son rôle de leader, n'hésitant pas à prendre la parole quand il le faut, et s'entendant plutôt bien avec Christophe Galtier. En interne, tout le monde est ravi. Seulement, comme l'explique le média, le PSG cherche à le mettre en concurrence. Et Luis Campos le lui a fait savoir.

Le dirigeant portugais lui a ainsi expliqué que le club cherche un défenseur central pour le concurrencer. Ce qu'il aurait plutôt bien pris, lui qui est très à l'aise dans le système à trois défenseurs de Christophe Galtier. Reste cependant à voir qui sera ce défenseur, puisque la piste la plus chaude qui menait à Milan Skriniar (Inter) est récemment tombée à l'eau...

