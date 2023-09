La Lazio renonce finalement à Mason Greenwood !

Mais où va finir Mason Greenwood ? Alors qu’il n’a plus foulé les pelouses de Premier League depuis janvier 2022 après que des plaintes de viol et d’agression sexuelle aient été déposées à son encontre, l’ancien crack de la formation mancunienne a finalement vu ces dernières être abandonnées en février dernier. Et après cinq mois d’enquête interne, Manchester United a décidé de ne pas réintégrer Mason Greenwood à leur effectif en accord mutuel avec le joueur. Mais alors que le natif de Bradford semblait destiner à finir le mercato estival sans club, toute cette histoire pourrait prendre une tournure bien inattendue d’ici minuit. Alors qu’une signature en Angleterre semble illusoire, plusieurs formations d’Arabie saoudite lui ont fait les yeux doux. Mieux, des sources transalpines ont fait part d’un intérêt de José Mourinho et la Roma pour l’attaquant polyvalent de 21 ans. Alors que les Giallorossi ont finalement recruté Romelu Lukaku, son voisin romain est d’ailleurs surgi du bois pour se mettre sur la piste Greenwood.

En effet, d’après les dernières indiscrétions de The Telegraph, l’autre club de la capitale a souhaité, lors de ces dernières heures, enrôler Greenwood. Au-delà de l’aspect moral de la transaction qui peut, logiquement, en offusquer plus d’un, l’arrivée du joueur, qui n’a plus joué depuis janvier 2022, peut clairement interroger surtout pour un club de l’acabit de la Lazio Rome. Pour rappel, la formation dirigée par Maurizio Sarri a fini deuxième la saison passée de l’autre côté des Alpes et dispute la Ligue des Champions l’an dernier. Et selon les dernières informations de Sky Sports Italia, la Lazio aurait finalement renoncé à mettre la main sur le joueur. Selon le board biancocelesti, il n’y avait plus assez de temps pour recruter l’attaquant polyvalent.