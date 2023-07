Galatasaray : un club saoudien veut contrecarrer la Juventus pour Nicolò Zaniolo !

La suite après cette publicité

Parti au clash avec la direction de l’AS Roma lors du mercato d’hiver, Nicolò Zaniolo avait plié bagages le 8 février pour le mythique club du Galatasaray où il y avait paraphé un contrat de quatre saisons, soit jusqu’en juin 2027. Le coût total de la transaction avoisinait les 20 millions d’euros, avec une clause libératoire fixée à 35 millions. Il était alors devenu le transfert le plus élevé de l’histoire du football turc. Le milieu offensif de 24 ans débarquait donc sur les rives du Bosphore avec un véritable statut à assumer en tant qu’éternelle pépite italienne freinée dans son explosion par deux ruptures des ligaments croisés. Après des débuts mitigés marqués par ce carton rouge en six minutes et sa sortie remplie de colère, l’ancien Giallorosso avait sauvé l’honneur de sa demi-saison à la 37ème journée, en inscrivant un doublé (5 buts en 10 apparitions de championnat turc cette saison) contre le rival du Fenerbahçe dans la victoire (3-0) du Galatasaray, qui permet de célébrer le 23ème titre de Süperlig du club.

Durant ce mercato d’été, une constante revient souvent : les clubs saoudiens n’hésitent pas à frapper fort sur le marché depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo en janvier dernier à Al-Nassr. Depuis, l’Arabie saoudite, à travers son fonds souverain Public Invest Fund (PIF), ont enregistré de nouvelles venues dorées avec Karim Benzema et N’Golo Kanté à Al-Ittihad, Marcelo Brozović à Al-Nassr, Edouard Mendy à Al-Ahli ou encore Kalidou Koulibaly à Al-Hilal. Ce dernier club saoudien espère d’ailleurs jouer un mauvais tour à la Juventus qui peine à finaliser les longues négociations avec le club turc de Galatasaray pour le transfert de Nicolò Zaniolo. A force de vouloir baisser les demandes de la direction stambouliote, la Vieille Dame pourrait définitivement perdre la course à la signature de l’Italien.

À lire

L’énorme appel du pied de Nicolò Zaniolo à la Juventus et Paul Pogba

Réunion entre Al-Hilal et Zaniolo !

L’Arabie saoudite a donc jeté son dévolu sur Nicolò Zaniolo. Selon ce qu’a rapporté le site turc Fotomac, le club saoudien d’Al-Hilal, qui a déjà enrôlé Kalidou Koulibaly et Ruben Neves, serait prêt à proposer près de 35 millions d’euros, soit le montant souhaité par Galatasaray, pour verrouiller l’arrivée de l’international italien et ancien joueur de la Roma à Riyad. Cette piste a été activée sur demande directe du nouvel entraîneur portugais d’Al-Hilal, Jorge Jesus, qui vient de poser ses bagages au Moyen-Orient après avoir quitté… la Turquie et le club de Fenerbahçe où il a pu croiser Zaniolo quelques mois sur les pelouses de Süper Lig lors du Derby d’Istanbul. Une rencontre est prévue dans les prochains jours entre les dirigeants d’Al-Hilal et les représentants de Nicolò Zaniolo. L’objectif sera de trouver des conditions acceptables pour toutes les parties et ainsi, parvenir à un accord définitif durant ce mercato d’été.

La suite après cette publicité

Dans le cas où l’opération devait vraiment se conclure sur la base sèche de 35 millions, l’AS Roma récolterait automatiquement 4 millions, soit 20% de la différence entre les 35 potentiels de la transaction saoudienne et les 16 millions encaissés lors de la vente à Galatasaray en hiver dernier. Un contrat de plusieurs saisons avec un salaire dépassant les 15 millions annuels devrait être soumis au joueur de 24 ans. Mais attention à la rude concurrence de l’AC Milan mais surtout de la Juventus qui compte bien accélérer son marché estival avec la prise de fonctions récente du nouveau directeur sportif Cristiano Giuntoli. Surtout que plusieurs médias italiens dont La Repubblica ont mentionné, à plusieurs reprises ces derniers mois, un projet de réitalianisation des Bianconeri et un accord du joueur italien pour rejoindre la Juventus.