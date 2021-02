La nouvelle déroute de Liverpool inquiète l'Angleterre, la rechute d'Eden Hazard fait beaucoup parler

La suite après cette publicité

«Attention à l'écart» entre Liverpool et City

En Angleterre, Liverpool a perdu à domicile (1-0) face à Brighton, ce mercredi. Les temps sont durs pour les Reds depuis le début de l'année 2021. Ils ont pris un nouveau coup dans la course au titre selon The Times. «Liverpool encore battu à la maison», titre d'ailleurs le journal. Pour The Sun, qui fait toujours dans le jeu de mot, «c'est An-failed» à Liverpool. «Failed» signifiant échouer, et Anfield étant le célèbre stade des Reds. Le tabloïd note d'ailleurs que c'est la première victoire en Premier League de Brighton là-bas depuis 39 ans. «Ayez peur», menace de son côté le Daily Mirror, car dans le même temps Manchester City s'est imposé (2-0) face à Burnley. «Le champion tombe à 7 points derrière» les Skyblues qui sont en tête du classement. «Attention à l'écart», prévient justement The Daily Telegraph, car les Reds ont fait une bien mauvaise opération, ce mercredi soir.

283 jours d’absence pour Hazard depuis qu'il est au Real

La rechute d'Eden Hazard fait la Une de As ce jeudi. Pour l'occasion, le journal nous fait un point sur les absences du madrilène depuis son arrivée en Espagne. «Encore une fois KO», se lamente le quotidien, qui précise qu'il s'agit ici de sa neuvième blessure depuis qu'il joue au Real Madrid et qu'il manquera au minimum les trois prochaines semaines. L'international belge a été absent 283 jours, depuis qu'il est un joueur de la Casa Blanca, soit depuis l'été 2019. Il a manqué 43 matchs. Des statistiques terribles pour Hazard qui n'en finit plus de décevoir du côté de la capitale espagnole. À noter que l'information de sa rechute fait aussi les gros titres en dehors de l'Espagne, comme ici avec la Dernière Heure. «Eden Hazard à nouveau blessé», titre sobrement le canard belge.

Un Barça «bestial»

Toujours en Espagne, il y avait aussi des matchs hier et le Barça s'est imposé (5-3) contre Grenade en quart de finale de la Coupe du Roi, après un match «épique», selon Mundo Deportivo. Car à la 87e minute les Blaugrana étaient menés au score (2-0). Il ont renversé la tendance grâce à Antoine Griezmann et Jordi Alba, auteurs d'un doublé chacun, et ont arraché les prolongations, avant de s’imposer. Le Français a délivré deux passes décisives au passage. «Héroïque», résume tout simplement le journal catalan. Pour Sport, c'était «bestial». Le quotidien relève ainsi que «Griezmann et Alba ont été les clés» de la réaction barcelonaise. Enfin, ce match riche en émotions fait aussi la couverture de Marca. «C'est comme ça que se joue la coupe», d'après le média ibérique.