Real Madrid : Carlo Ancelotti dément un intérêt de l’Arabie saoudite

Toujours en fin de contrat avec le Real Madrid le 30 juin prochain, Carlo Ancelotti est pressenti pour reprendre les rênes de la sélection brésilienne depuis plusieurs mois, mais également pour prolonger son contrat avec le Real Madrid. Régulièrement interrogé sur son avenir, le coach italien a toujours avoué qu’il voulait attendre la fin de la saison avant de se prononcer sur son avenir.

Cependant, devant les médias ce vendredi, le Mister a écarté l’idée de rejoindre l’Arabie saoudite. «550 millions d’euros pour aller en Arabie saoudite ? Mais, j’y vais tout de suite, je n’ai même pas besoin de prendre l’avion ! Non, c’est une blague, le monde change. Et il changera (…) Non, ils ne m’ont pas appelé et je vis dans le présent. J’ai une autre idée que celle-là. Je n’ai jamais regardé l’argent, parce que j’ai grandi dans une famille où l’argent n’était pas important. Et j’ai de l’argent. Pour moi, l’important est de me sentir bien», a plaisanté le technicien de 64 ans.