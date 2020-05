Luis Campos fixe ses conditions pour rester au LOSC

Il y a quatre jours, la nouvelle a eu l'effet d'une petite bombe. Le directeur sportif portugais du LOSC, en place depuis 2017, Luis Campos a demandé à quitter Lille. Les raisons de cette demande inattendue ? Le technicien lusitanien serait excédé par le mode de fonctionnement du club nordiste. Avant le confinement, il avait par exemple demandé au LOSC de se séparer de Julien Mordacq, le directeur juridique et administratif du club. En cause, son absence de licence UEFA et aussi le fait que certains dossiers traînaient un peu trop en longueur pour lui. Luis Campos semblait aussi excédé par sa vision du foot (rapide) et la lenteur de certains collaborateurs administratifs, mais aussi, plus globalement, par le football français qui a pris la mauvaise décision, selon lui, d'arrêter le championnat trop tôt. Campos était persuadé que le LOSC se qualifierait pour la C1. Enfin, malgré les démentis et sans évoquer ses relations plus que fraîches avec Marc Ingla, Campos soupçonnait l'agent de Christophe Galtier d'avoir agi en sous-main pour sonder le marché et éventuellement l'OM.

La suite après cette publicité

Dès cette annonce, les rumeurs sur la prochaine destination de Luis Campos sont allées bon train. Tottenham, où José Mourinho l'attendrait, Monaco, où il avait claqué la porte en 2016, ou encore Newcastle, en passe d'être racheté par le fonds saoudien Saudi Public Investment FUND en échange de 340 M€... Aujourd'hui, l'homme aux lunettes rondes sort du silence. Brièvement. Dans le journal portugais Record, Luis Campos explique très simplement : «je n'ai aucun contact avec un autre club.» Balayant d'un revers de main les fraîches rumeurs. Que comprendre ? L'homme de 55 ans se montre-t-il prudent ? Le journal l'explique très justement, Luis Campos est toujours lié au LOSC et la résiliation de son contrat semble complexe d'un point de vue juridique. Gérard López, propriétaire du club, ne veut pas libérer le directeur sportif et compte jouer de clauses contractuelles pour le maintenir en poste. Le club lillois a en effet recours aux services de la société de conseil sportif détenue par Luís Campos. Si l'homme d'influence devait quitter le Nord, le processus de rupture contractuelle serait compliqué et coûteux.

On a peine à imaginer que Luis Campos n'ait pas anticipé la complexité d'un départ soudain. Sa demande de quitter le LOSC apparaît aujourd'hui davantage comme un gros coup de gueule, visant à obtenir des garanties de la part de son président, que comme une réelle envie de départ. Presque un «marronnier» pour un directeur sportif habitué aux luttes internes, dans le but d'obtenir un plus de pouvoir ou d'argent. Record abonde d'ailleurs dans ce sens. « Record a constaté que la priorité de Luís Campos est de continuer à Lille, à condition que les divergences avec Gérard Lopez soient résolues et que certaines zones du club subissent des modifications. Le désir de continuer dans le projet du club français existait déjà et l'incertitude qui plane au-dessus du monde du football en raison de l'épidémie de Covid-19 l'a fait considérer qu'il n'était pas le bon moment pour quitter le LOSC. » Annoncé en Angleterre ou de retour à l'AS Monaco, où il aurait déjà pu revenir lorsque Leonardo Jardim avait fait un retour inattendu en 2019, Luís Campos a été clair. Il n'est en contact avec aucun autre club. Son ambition semble aujourd'hui limpide. Rester au club et gagner en importance. Reste à connaître la position de Gérard Lopez dans cette affaire.