Luis Campos veut claquer la porte de Lille !

Décidément, le football ne reprendra pas en France, mais ça bouge de partout en coulisses. Du côté de l'Olympique de Marseille, c'est le flou total après le départ d'Andoni Zubizarreta et celui d'André Villas-Boas qui se profile à l'horizon. Et si on se fie aux informations de RMC Sport en ce lundi, on risque de se diriger vers une situation similaire du côté du LOSC. Le conseiller sportif du club Luis Campos, qu'on ne présente plus, aurait ainsi demandé à être libéré de son contrat (il est lié au club via sa société).

La suite après cette publicité

Le Portugais a ainsi communiqué ses envies de départ au patron lillois Gérard Lopez. Et pour cause, toujours selon la radio, il ne serait pas satisfait du peu d'implication qu'il a pu avoir lors des dernières actualités du club, en termes de mercato notamment mais aussi vis à vis de l'arrêt de la Ligue 1 ou des contacts entre l'entraîneur Christophe Galtier et l'Olympique de Marseille. Campos aurait ainsi aimé être plus régulièrement consulté dans la gestion de certains dossiers chauds.

Luis Campos n'ira pas à l'OM

En revanche, il ne devrait pas débarquer du côté du club phocéen, malgré l'apparition de quelques rumeurs dans la presse qui en parlaient comme du remplaçant d'Andoni Zubizarreta. Sa relation avec le président marseillais Jacques-Henri Eyraud serait ainsi loin d'être optimale, notamment depuis que ce dernier a taclé le Lusitanien en conférence de presse en 2016 après des négociations inachevées entre les deux parties.

Qu'on se le dise, les Lillois risquent de perdre un sacré atout en cas de départ définitif de celui qui était passé par l'AS Monaco, surtout au vu de la politique de trading mise en place par le club depuis quelque temps déjà. Les Lillois pourraient ainsi dire au revoir à un homme capable de détecter des joueurs au potentiel de revente particulièrement élevé, en plus d'avoir des contacts un peu partout en Europe. Depuis son arrivée à Lille, il été à la tête de plusieurs opérations particulièrement réussies d'un point de vue financier, vendant Pépé (80M€), Rafael Leão (35M€) ou Thiago Mendes (25M€) pour des sommes colossales, et s'apprêtait à en faire de même pour Victor Osimhen. Reste donc à voir si Lopez trouvera les arguments pour le convaincre de rester.