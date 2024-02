Une légende du Bayern Munich se paye Karim Benzema

Les saisons se suivent, les joueurs passent mais le Real Madrid est toujours en haut de l’affiche. Malgré les départs successifs de ses stars comme Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Casemiro ou encore Karim Benzema, les Merengues parviennent presque toujours à être parmi les favoris à la victoire finale en Ligue des Champions. C’est encore le cas cette année, surtout après le succès sur la pelouse du RB Leipzig en 8e de final aller (1-0) ce mardi. C’est le constat que fait Steffan Effenberg dans les colonnes de Kicker. Pour l’ancien capitaine du Bayern, le club est plus important que tout le reste et le départ de Benzema l’été dernier était une bonne chose.

«C’est un mélange de stars expérimentées et de joueurs talentueux et affamés. De plus, Carlo Ancelotti est un entraîneur qui se sent simplement à l’aise à Madrid et qui s’identifie à cette tâche. C’était peut-être même une bonne chose pour le Real Madrid que Karim Benzema lui dise au revoir et que Vinicius Júnior et les autres soient libres de jouer au premier plan. Le Real a toujours cette faim. C’est simplement le Real Madrid, c’est un mythe», affirme celui qui a remporté la Ligue des Champions face à Valence en 2001. Il est vrai que le club espagnol, leader de Liga, ne semble pas regretter pour le moment le départ du Ballon d’Or 2022.