Monaco - Lens : les compositions sont là

La 3e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec un choc entre l'AS Monaco et le RC Lens. A domicile, les Asémistes optent pour un 4-4-2 avec Alexander Nübel dans les cages derrière Vanderson, Axel Disasi, Benoît Badiashile et Caio Henrique. Eliot Matazo et Jean Lucas forment le double pivot alors que Krépin Diatta et Takumi Minamino prennent les couloirs. Enfin, Wissam Ben Yedder et Breel Embolo sont associés en attaque.

De son côté, le club artésien s'articule dans un 3-4-1-2 traditionnel avec Brice Samba comme dernier rempart. Devant lui, Jonathan Gradit, Kevin Danso et Facundo Medina forment la défense tandis que les rôles de pistons sont assurés par Przemysław Frankowski et Deiver Machado. Dans l'entrejeu on retrouve Salis Abdul Samed et Seko Fofana. Enfin, David Pereira Da Costa soutient Florian Sotoca et Loïs Openda en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

AS Monaco : Nübel - Vanderson, Disasi, Badiashile, Caio Henrique - Diatta, Matazo, Jean Lucas, Minamino - Ben Yedder, Embolo

RC Lens : Samba - Gradit, Danso, Medina - Frankowski, Abdul Samed, Fofana, Machado - Da Costa - Sotoca, Openda

