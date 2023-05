L’Italie en pleurs après la terrible rechute de Paul Pogba, le sacre du Barça fêté par toute l’Espagne

Pogba rechute encore une fois…

Paul Pogba revenait bien ces dernières semaines, grappillant quelques minutes au fil des matches, mais malheureusement il a encore rechuté ! La Pioche était titulaire hier face à Cremonese, pour la première fois depuis plus d’un an, il jouait alors une rencontre avec Manchester United contre Liverpool, mais il s’est de nouveau blessé après une vingtaine de minutes de jeu. Il s’agirait visiblement d’un problème musculaire au quadriceps … Et forcément cette mauvaise nouvelle fait les gros titres de la presse transalpine comme avec La Gazzetta dello Sport qui écrit : « Pogcrac ». Un « calvaire sans fin » estime le journal au papier rose. C’est une « saison maudite pour Pogba qui est sorti en larmes », poursuit le quotidien. Même chose en couverture du Corriere dello Sport qui évoque un « Pogbadramma » de son côté ! La mauvaise nouvelle fait aussi les gros titres de Tuttosport qui parle plutôt d’un « énième KO » pour le milieu de terrain de la Juventus ! À noter que les Turinois l’ont tout de même emporté 2 buts à 0.

Le Barça sacré champion à 4 journées de la fin

Hier, la victoire du Barça dans le derby de Barcelone, face à l’Espanyol, 4 buts à 2 a valu bien plus que trois points puisqu’elle a permis aux Blaugrana d’être sacrés champions d’Espagne ! Le club catalan remporte la Liga dès la 34e journée, avec 14 points d’avance sur le dauphin et rival : le Real Madrid. Forcément la nouvelle fait la Une de la presse pro barcelonaise comme avec Mundo Deportivo qui titre sobrement : « champions » ! Même chose en couverture du journal Sport ! Et comme le précisent les deux médias, il s’agit du 27e titre de champion d’Espagne pour les Blaugrana. La nouvelle fait aussi la Une de l’Esportiu qui se félicite du « retour du champion » ! D’ailleurs, c’est notamment par la défense que les hommes de Xavi ont brillé cette saison. Pour rappel, après 34 journées de championnat, ils n’ont encaissé que 13 petits buts. Et pour Marca, le titre est tout simplement « mérité » ! Une référence aux déclarations du coach catalan après la rencontre, en conférence de presse. En effet pour Xavi ce sacre est « largement mérité ». En couverture du journal As aussi, on célèbre le Barça qui est de retour. Il faut dire que les Blaugrana n’avaient plus remporté la Liga depuis 2019. Et sans surprise, cela fait même la Une de la presse généraliste comme par exemple El Pais ou El Mundo ! Pareil pour La Venguardia qui a vu une victoire « avec autorité » des Barcelonais et qui titre simplement : « champions » !

À lire

Arsenal a perdu gros

Arsenal s’est complètement écroulé. Les Gunners ont perdu 3 buts à 0 contre Brighton. Une déroute qui fait mal et même très mal puisque les hommes de Mikel Arteta ont laissé Manchester City prendre le large au classement. Les Skyblues ont désormais 4 points d’avance alors qu’ils ont un match en moins… Les chances de remporter s’amenuisent grandement. C’est d’ailleurs l’avis du vestiaire, en tout cas pour Martin Ødegaard la course au titre semble bien terminée. « On sent qu’il n’y a plus d’espoir », a-t-il avoué après la défaite des siens, comme on le voit en Une du Guardian. Même son de cloche en couverture des pages sport du Daily Mail, « ils pensent que c’est mort », titre ainsi le tabloïd. Idem, pour The Times, mais aussi The Daily Express. Ce dernier met surtout en avant les déclarations d’Arteta, le coach d’Arsenal qui a présenté ses excuses aux fans. « Nous devons présenter nos excuses à nos supporters. Nous devons avancer rapidement, nous ne pouvons pas nous laisser abattre », a-t-il expliqué après la lourde défaite de son équipe.