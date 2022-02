Ajax : les dessous glauques de l'affaire Overmars

Il y a encore quelques jours, Marc Overmars était unanimement considéré comme l'un des meilleurs directeurs sportifs du monde, et de nombreux clubs comme le FC Barcelone et Manchester United avaient tenté de l'attirer dans leurs rangs ces derniers mois. Si ses qualités de dirigeant sont logiquement les mêmes, force est de constater qu'après l'affaire qui a éclaté ces derniers jours, sa cote a drastiquement baissé et qu'il lui sera difficile de se trouver un nouveau club...

Dans les médias comme Het Parool, on en apprend un peu plus sur les méfaits de l'ancien ailier d'Arsenal entre autres. On apprend ainsi qu'il s'agissait de bien plus que de simples approches ou propositions un peu dévergondées, puisqu'Overmars envoyait directement des photos de son sexe aux employées de l'Ajax en question. Sans leur accord, forcément.

D'autres membres de l'Ajax pourraient tomber

Les faits sont donc bien plus graves que ce qu'on pouvait penser au début, et les médias néerlandais expliquent que cette affaire a toutes les chances de se terminer devant la justice en cas de plaintes d'une des victimes, avec des conséquences pénales pour l'accusé. Autant dire que ce départ de l'Ajax risque d'être le début d'une longue affaire...

On apprend aussi que d'autres membres de l'Ajax et proches de l'ancien joueur pourraient être touchés par ce scandale si on découvre qu'ils étaient au courant des agissements du principal concerné et qu'ils l'ont couvert. Edwin Van der Sar, le directeur général du club, est ainsi cité dans les médias locaux, tout comme celui du coach Erik ten Hag...