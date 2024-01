Coupe du Roi : les affiches des 8es de finale, avec un choc pour le Real Madrid

Après les 16es de finales disputés cette semaine, la Coupe du Roi entre dans sa phase décisive et le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid et le Real Madrid attendaient leur nouvel adversaire. Et le Barça a hérité de l’adversaire le plus faible : l’Unionistas de Salamanca, pensionnaire de troisième division qui a éliminé Villarreal au tour précédent.

La suite après cette publicité

En revanche, l’Atlético de Madrid sera opposé au tenant du titre, le Real Madrid, pour un derby de Madrid alléchant. Parmi les autres affiches, la sensation de Gérone recevra le Rayo Vallecano, l’Athletic Bilbao recevra Alavés et la Real Sociedad, adversaire du Paris Saint-Germain en 8es de finale de Ligue des Champions, ira chez Osasuna, finaliste de la saison précédente.

Le tirage complet des 8es de finale