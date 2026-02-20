Real Madrid : le chiffre choquant sur le racisme subi par Vinicius 

Mardi, Vinicius Junior a été victime d’insultes racistes à son encontre face à Benfica. Après avoir marqué un but exceptionnel, le Brésilien est parti chambrer le public portugais avec une célébration au poteau de corner. Une danse qui n’a pas plu aux joueurs benfiquistes dont Prestianni, qui a insulté de singe l’attaquant brésilien. Des propos choquants qui ont provoqué un émoi à travers l’Europe qui a, majoritairement, défendu l’attaquant madrilène dès lors.

Depuis plusieurs années, l’attaquant de 25 ans est pris pour cible par des injures racistes. Depuis son arrivée en Espagne, le numéro 7 du Real a subi 26 incidents racistes. Un chiffre effarant qui appelle à une vraie remise en question et qui exige forcément des mesures pour éviter que Vinicius, et tout autre joueur de couleur, soit ciblé en Espagne.