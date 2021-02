Liga : Valence s'offre le Celta sur le fil

Match de milieu de tableau, le duel entre le Valencia CF (13e) et le Celta de Vigo (10e) était assez équilibré, mais peu rythmé. Finalement après 45 minutes de jeu, les deux équipes étaient toujours dos à dos sur un score nul et vierge. Au retour des vestiaires, les Galiciens connaissaient un coup dur avec l'expulsion de leur gardien, Ruben Blanco (64e) et terminaient la rencontre en infériorité numérique.

Valence a longtemps poussé et a su faire la différence dans les derniers instants grâce à un bon ballon de Kang-in Lee pour Manu Vallejo (90e +4). Dans les minutes qui suivaient, Kevin Gameiro mettait fin à tout suspense en inscrivant un deuxième but. Avec ce succès 2-0, Valence remonte à la douzième place.

Le classement de la Liga