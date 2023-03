Manchester City se lance à la poursuite de Mateo Kovačić

La suite après cette publicité

À la recherche de renfort au milieu de terrain en vue de la saison prochaine, Manchester City commence à plancher comme le rapport The Telegraph. Alors que l’avenir de Bernardo Silva et Ilkay Gündogan reste assez incertain et que la priorité est Jude Bellingham pour renforcer ce poste, la forte concurrence pour arracher le milieu anglais du Borussia Dortmund fait que les Sky Blues ont une alternative assez intéressante.

Seulement âgé de 28 ans et arrivant à un an de la fin de son contrat avec Chelsea, Mateo Kovačić est vu comme une solution, lui qui compte 23 apparitions cette saison (1 but et 1 offrande). L’international croate (91 capes, 3 buts) sera donc disponible à un prix moins important, et à l’expérience en Premier League qui parle pour lui.

