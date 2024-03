AFC Champions League : Al Ain élimine Al Nassr d’un Cristiano Ronaldo trop inefficace !

Après avoir perdu sur la plus petite des marges (1-0), lors de la rencontre aller sur la pelouse du stade Hazza bin Zayed, le club saoudien d’Al Nassr ouvrait les portes de son stade de l’Université King Saud, au club émirati d’Al Ain pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions AFC, regroupant les meilleures équipes de la Confédération asiatique de football (AFC). Pour ce choc asiatique face aux vice-champions émiratis 2023 entraînés par Hernan Crespo, l’entraîneur portugais, Luis Castro, avait sorti l’artillerie lourde avec Alex Telles sur le côté gauche, Marcelo Brozovic dans l’entrejeu et avec des lignes offensives composées d’Otavio, de Sadio Mané et bien évidemment de Cristiano Ronaldo.

La suite après cette publicité

Avec les absences de Talisca (blessé) et Aymeric Laporte (suspendu), Al Nassr a bien eu du mal à entamer la rencontre. Malgré quelques opportunités inefficientes de Mohammed Al Fatil (6e) et Cristiano Ronaldo (9e, 22e), ce sont bien les joueurs d’Al Ain qui ont ouvert le score dans le sillage de Soufiane Rahimi. Sur une passe d’Alejandro Romero, l’attaquant marocain a parfaitement réussi sa frappe du pied gauche à gauche de la surface, permettant à son équipe de prendre une nette avance sur la qualification (28e, 0-1). Même si les troupes de Luis Castro ont tenté de revenir, avec notamment cette frappe de CR7 bien servi par Brozovic (39e), ce sont encore les visiteurs qui ont fait trembler les filets. Soufiane Rahimi s’est offert un doublé, cette fois-ci du côté droit de la surface et du pied droit, grâce à une solide offrande de Matías Palacios (45e, 0-2). A quelques secondes de la pause, Al Nassr a réussi à réduire le score avec une réalisation signée Abdulrahman Ghareeb sur une passe décisive de Sadio Mané (45e+5, 1-2).

À lire

Al Nassr : quelle reconversion pour le futur retraité Cristiano Ronaldo ?

Un goût amer pour Al Nassr !

A la pause, le club saoudien était encore mené trois buts à un sur l’ensemble des deux rencontres. Mais plutôt dominateurs et devant son public, Al Nassr va réussir l’exploit de réaliser une remontada, laissant ses adversaires tenter qu’une seule frappe sur les 45 dernières minutes. La réaction est d’abord venue d’un but CSC du gardien Khalid Eisa qui a mis le ballon dans ses propres cages après le centre d’Otavio sur le flanc droit (51e, 2-2). Les joueurs de Luis Castro devaient de marquer plus qu’un but pour accrocher les prolongations. Et ce fut chose faite avec ce magnifique coup franc tiré par Alex Telles (72e, 3-2). Direction les prolongations pour les deux équipes et c’est plutôt mérité pour Al Nassr qui a largement dominé la rencontre retour avec plus de 20 frappes tentées par les coéquipiers de Cristiano Ronaldo. D’ailleurs, malgré une énorme productivité, le Portugais a bien eu du mal à se montrer efficace et a même loupé l’immanquable devant les cages, peu avant le but de Telles. En prolongations, le club saoudien a dû encaisser une mauvaise nouvelle avec l’expulsion de Ayman Ahmed (98e) après vérification de la VAR. Peu avant la mi-temps, Al Ain a pris par surprises les joueurs d’Al Nassr en inscrivant le sixième but de la rencontre, signée Sultan Al-Shamsi (103e). Un but qui a permis aux troupes de Hernan Crespo de reprendre les devants au tableau d’affichage sur la double confrontation.

La suite après cette publicité

Par deux fois, Cristiano Ronaldo a essayé de trouver une brèche pour endosser le costume du sauveur. Malheureusement, à l’image de son match, il a toujours manqué un peu plus de propreté dans le dernier geste. Sur ses 13 frappes tentées au cours de la rencontre de 120 minutes, l’ancien joueur de Real Madrid et de Manchester United n’en a cadré que quatre. Un faible pourcentage pour un joueur qui pèse pourtant autant dans la réussite du club saoudien depuis plus d’un an. Fort heureusement, le Portugais a su endosser le costume au meilleur des moments pour égaliser en fin de rencontre, transformant son pénalty (118e). Place donc à la traditionnelle séance de tirs au but qui commence très mal pour Al Nassr puisque Marcelo Brozovic a vu la première tentative arrêtée par le gardien d’Al Ain. Tout comme Alex Telles qui a aussi loupé le deuxième tir saoudien. Otavio a aussi raté son tir sur le quatrième essai. Même si Cristiano Ronaldo a néanmoins marqué son tir au but, Al Ain a tout simplement loupé aucune de leurs tentatives, ce qui leur a permis de verrouiller leur ticket pour les demi-finales de la compétition. Al Nassr et CR7 sont KO debout !