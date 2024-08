Real Madrid : les premiers pas décortiqués de Kylian Mbappé

Après tant d’années à dribbler le Real Madrid, Kylian Mbappé savait que ses premiers pas sous le maillot blanc seraient scrutés. Et le voilà d’ores et déjà critiqué par une partie de la presse espagnole, vous devinerez aisément laquelle, après deux matches disputés. Le premier, en Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta, a été l’occasion pour lui d’inscrire son premier but, après une prestation moyenne. Le deuxième, face à Majorque, fait le bonheur des réseaux sociaux.

Qu’a-t-on vu de Kylian Mbappé sur ces deux rencontres, footballistiquement parlant ? Un joueur pas encore prêt à 100%, bien que visiblement plus alerte que lors de ses derniers mois parisiens. Affûté et plus mince, il semble avoir fait le nécessaire pour retrouver une pointe de vitesse létale. Problème, elle n’est pas encore suffisante pour déposer toute une défense, preuve en est avec son sprint, mis en avant par la Liga sur les réseaux sociaux sous le terme « galopada », auquel le défenseur adverse a longtemps résisté.

Cette action pose d’autres problèmes. D’abord la conduite de balle approximative du Français, ce qui l’empêche de voir Vinicius. Le Brésilien est idéalement positionné et attend une passe en profondeur qui ne viendra jamais. D’ailleurs, à la fin de cette rencontre, on notera cette impression que Vinicius et Rodrygo ont beaucoup cherché à jouer ensemble. À l’inverse, on a pu constater que Jude Bellingham cherchait régulièrement Kylian Mbappé.

Un bon feeling avec Bellingham mais…

L’Anglais a su lire les appels du Français, qui a retrouvé un peu de goût pour la profondeur. Pointé du doigt durant l’Euro pour cette raison, le nouveau numéro 9 du Real Madrid a plusieurs fois offert une solution dans la profondeur. Il lui a par contre manqué l’efficacité, avec deux frappes intéressantes sorties par Greif, le portier adverse. Et une reprise du droit largement au-dessus. Et sans cette efficacité, il sera dur d’échapper aux critiques, puisqu’une nouvelle fois, il n’apparaît pas comme un numéro 9 naturel.

S’il force un peu sa nature en allant parfois couper une trajectoire au premier poteau, Mbappé s’est souvent positionné en retrait sur les débordements de Vinicius et Rodrygo. Ce sont parfois Tchouameni, Valverde et Bellingham qui viennent plonger dans la surface. Alors parfois, cela aboutit à des actions intéressantes, comme cet échange technique entre le trio offensif en une touche. Mais souvent, cela fait surtout embouteillage.

Positionnement et aspect défensif

Annoncé comme un problème pour Carlo Ancelotti, qui avait tenté de le désamorcer avant le début de la saison, le positionnement de Mbappé est déjà au cœur de l’actualité madrilène. « Soit Vinicius soit Mbappé jouera sur l’aile gauche. Je dois choisir », a-t-il déclaré en marge de la première journée de Liga. Les deux premiers matches ont donné un élément de réponse, puisque le coach italien a aligné un 4-3-3 similaire, avec Vinicius à gauche, Mbappé dans l’axe et Rodrygo à droite. Par contre, si le Brésilien a pour l’instant gardé son couloir, c’est lui qui a été remplacé avant le coup de sifflet final (à la 88e), par Brahim Diaz, pendant que Mbappé restait sur le terrain.

Enfin, l’aspect défensif sera également à surveiller de près. Car l’attaquant français a déjà grillé une cartouche sur l’égalisation majorquine hier soir. Étrangement au marquage du Kosovar Verdat Muriqi (1m94) lors de l’égalisation de ce dernier sur corner, Mbappé fait seulement mine de le suivre avant de le lâcher totalement. Positionnement, efficacité, impact défensif, intégration dans le collectif huilé du Real Madrid, gestion des égos, les nombreuses questions soulevées par le transfert de Kylian Mbappé n’ont pas disparu après ses deux premières prestations. Prochain match dimanche prochain, le premier à Santiago Bernabeu, face à Valladolid.