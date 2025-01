PSG - Man City : la réaction à chaud de João Neves

Le Paris Saint-Germain a réussi l’exploit de se sortir du piège de Manchester City. mené 2-0, le club de la capitale a réussi à se rebeller pour l’emporter 4 buts à 2. Élu homme du match, João Neves ne cachait pas sa satisfaction.

« Plusieurs émotions partagées, on a dominé en première période. En seconde, on aurait pu mieux revenir, ils ont pris le contrôle du match. Même en perdant 2-0, on a réussi à revenir, je suis très heureux. On a toujours eu les mêmes idées, la même philosophie du jeu. C’est ça e secret. On est resté concentré sur le prochain, ballon, la prochaine action. Oui on sait qu’il reste encore un match, c’est ça le plus important. Dans trois jours, on a un match de L1, on est concentré sur celui-là. »