FA Cup : Arsenal renverse Portsmouth avec un triplé de Martinelli

Arsenal a eu chaud, ce dimanche après-midi. Opposés à la formation de Portsmouth en 32es de finale de la FA Cup, autrefois bien connue de la Premier League, les Gunners ont subi l’ouverture du score dès les premiers instants (0-1, 3e). Mais l’avantage a été de courte durée pour les pensionnaires de Championship, qui ont concédé l’égalisation dans la foulée sur un CSC d’André Dozzell (1-1, 8e), avant que Gabriel Martinelli ne donne l’avantage aux Londoniens (1-2, 23e).

Noni Madueke aurait pu sceller la victoire d’Arsenal, mais a loupé son penalty (43e). C’est finalement Martinelli qui a donné de l’air à son équipe, en seconde période, en s’offrant un doublé (1-2, 51e), puis un triplé en fin de match (1-4, 72e) pour valider la qualification d’Arsenal en 1/16es de finale. Fin de parcours donc Portsmouth, qui se bat pour le maintien en deuxième division anglaise.