Ligue 1 : l'OM s'impose à Strasbourg et redevient dauphin du PSG

La dix-huitième journée de la Ligue 1 se poursuivait ce dimanche à 17 heures avec une affiche prometteuse entre Strasbourg (7e, 26 pts) et l'Olympique de Marseille (4e, 9 pts). Après la victoire de l'OGC Nice contre le Stade Rennais (2-1), les Phocéens, qui restaient sur une défaite frustrante contre le Stade Brestois (1-2), pouvaient réaliser une belle opération et redevenir le dauphin du PSG en cas de victoire à la Meinau. Mais la tâche ne s'annonçait pas simple face à la deuxième meilleure attaque du championnat. Vainqueurs de leurs deux dernières rencontres, les Strasbourgeois espéraient enchainer un troisième succès de rang et ainsi intégrer le top 5. Pour cette rencontre, Jorge Sampaoli réservait une première surprise avec un 4-1-4-1 inédit où le jeune Dieng prenait place sur le front de l'attaque olympienne. En face, le Racing de Julien Stéphan alignait un 3-5-2 avec un duo offensif de tous les dangers formait par Ajorque et Diallo. Une rencontre ouverte où les Marseillais se signalaient rapidement sur le but adverse. Profitant d'un corner mal dégagé, Gueye armait une puissante reprise rasante du gauche qui flirtait, cependant, avec le premier poteau de Sels (7e).Bien que dominateurs dans les premiers instants, les Phocéens se faisaient pourtant une vraie première frayeur.

A la conclusion d'un très joli mouvement collectif, Diallo pensait ouvrir le score mais l'arbitre signalait, à juste titre, une position de hors-jeu de Guibert au départ de l'action (13e). Au fil des minutes, les débats s'équilibraient mais l'OM se montrait à nouveau pressant sur le but strasbourgeois. Lancé par Payet, Dieng partait seul au but mais sa frappe terminait finalement dans le petit filet de Sels (27e). Au terme d'une première période équilibrée à défaut d'être emballante, les deux formations rentraient dos à dos à la pause (0-0). Au retour des vestiaires, le Racing s'illustrait par l'intermédiaire d'Ajorque mais la tentative de l'attaquant alsacien trouvait les gants de Lopez, vigilant sur sa ligne (50e). Une opposition qui tournait progressivement à l'ennui où aucun des 22 acteurs ne parvenaient à se montrer dangereux. Aucun, excepté Bamba Dieng ! Peu après l'heure de jeu, Henrique, trouvé sur le côté droit, adressait un centre que Dieng reprenait d'un sublime ciseau acrobatique (0-1, 62e). Un léger avantage au score que les Olympiens accentuaient même en toute fin de match grâce à la tête de Caleta-Car (0-2, 82e). Grâce à cette victoire (2-0), l'OM retrouve sa place de dauphin du PSG et accueillera Reims lors de la prochaine journée. Coup d'arrêt, en revanche, pour Strasbourg qui reste 7e avant de se rendre à Clermont.

Le classement de la Ligue 1

Le classement des buteurs

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de Strasbourg

🚨 #RCSAOM I Notre Sponsor Régional @Numerize vous présente 𝐥𝐞 𝐨𝐧𝐳𝐞 𝐝𝐞 𝐝𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐭 du Racing face à l'@OM_Officiel ! ⚔️



🔴 Suivez le match en direct commenté ici ⤵️ — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) December 12, 2021

Le XI de l'Olympique de Marseille