Lucas Paquetá se défend après ses déboires avec les paris sportifs

Depuis l’été dernier, Lucas Paquetá (26 ans) fait l’objet d’une enquête de la Fédération anglaise de football (FA) pour des allégations de paris sportifs. Le joueur s’est vu être exclu de l’équipe du Brésil pour six matchs cet automne. Mais il est désormais de retour avec la Seleção pour les deux matchs amicaux de prestige (contre l’Angleterre et l’Espagne). L’ancien joueur de l’OL s’est confié sur cette période compliquée en conférence de presse hier. Il a dû compter sur un homme important pour dépasser ce moment difficile.

« Au début, c’était dur. Mais maintenant, j’ai beaucoup grandi mentalement et maintenant je peux vivre avec ça. J’ai laissé ça derrière moi et je peux désormais me concentrer sur mes performances. Moyes est spécial pour moi. J’ai une bonne relation avec lui. Et son soutien était important pour moi. Il a dit qu’il voulait que je joue dans l’équipe. Cette confiance était très importante pour moi. Sans l’ombre d’un doute, le soutien qu’il m’a apporté pour laisser tout ça derrière moi, c’était essentiel » a-t-il expliqué aux médias présents. Le milieu brésilien n’a pas pu aller dans les détails des accusations qui lui sont portées, mais a toutefois affirmé coopérer avec la justice. Cette affaire lui a causé du tort. L’hiver dernier, elle a incité Manchester City à ne pas se positionner sur son achat. Si le Brésilien est acquitté, les Mancuniens reviendront à coup sûr à la charge cet été. Les Sky Blues avaient préparé une offre de 80 millions de livres sterling (près de 94 millions d’euros) pour le meneur de jeu des Hammers.