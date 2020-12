PSG - Istanbul Basaksehir : les compositions probables

Ce soir, le Paris Saint-Germain va décider de son destin européen. Grâce à sa victoire sur le terrain de Manchester United la semaine dernière (3-1), le club de la capitale n’a qu’à l’emporter contre l’Istanbul Basaksehir pour valider son ticket pour les huitièmes de finale et, chose très importante, terminer premier de son groupe. Ce qui est loin d’être un détail quand on sait que cela lui permettrait d’éviter le Bayern Munich, Manchester City, Chelsea, Liverpool et probablement le FC Barcelone au tour suivant.

Pour remporter son match, Thomas Tuchel, qui retrouve peu à peu ses joueurs, ne devrait pas faire dans l’original ce soir. Il devra tout de même se passer de Julian Draxler, Mauro Icardi et de Pablo Sarabia. Kays Ruiz-Atil ne sera pas là non plus. Pour le reste, les cages seront gardées par le taulier Keylor Navas. Devant, une défense à quatre avec Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker. Pas de Diallo à gauche comme contre MU a priori.

Di Maria encore sur le banc ?

Au milieu, si une interrogation subsiste quant aux chances de Rafinha d’être titulaire, c’est un trio Paredes-Danilo-Verratti qui est annoncé. Pion essentiel du 11 de Tuchel, l’Italien devra toutefois faire attention, car il serait suspendu pour un éventuel huitième en cas de carton jaune. Idem pour Paredes. En attaque, Angel Di Maria pourrait encore démarrer sur le banc et faire place nette au trio Mbappé-Neymar-Kean.

En face, le champion de Turquie en titre n’a plus rien à jouer. Mais il ne viendra pas participer à une journée portes ouvertes. Sauf surprise, le coach Okan Buruk devrait aligner une formation en 4-5-1 avec Günok au but, Rafael, Ponk, Epureanu et Kaldirim en défense. L’entrejeu serait composé de Gulbrandsen, Kahveci, Özcan, Türüc et de Chadli. Demba Ba, qui a déjà fait très mal au PSG par le passé, serait seul en pointe.