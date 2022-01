Strasbourg : Hoffenheim, Schalke 04 et Salzbourg sur Abdoul Ouattara

Quoi de tel qu'un but de haute volée lors d'un derby pour se mettre un peu plus en valeur ? Déjà buteur à l'aller, Abdoul Ouattara, né en 2005, a récidivé ce week-end face au FC Metz en U19, à la conclusion d'un exploit personnel sur le côté droit (2-1). Le milieu de terrain du RC Strasbourg, né en 2005, confirme son excellente saison et affole un peu plus ses courtisans.

Selon nos informations, Hoffenheim, qui avait déjà attiré Alekseï Carnier il y a quelques mois en provenance du club alsacien, est très intéressé, tout comme Schalke 04 et Salzbourg. Ces clubs pourraient pourraient rapidement passer à l'action. Les pensionnaires de La Meinau, qui reçoivent Montpellier en 16es de finale de Coupe Gambardella, sont prévenus.