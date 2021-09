Strasbourg : Abdoul Ouattara suivi en Italie et en Allemagne

Le RC Strasbourg est, après 5 journées, co-leader du classement du groupe B du championnat national U19. Et au sein de l'écurie alsacienne, un jeune homme attire la lumière. Abdoul Ouattara, milieu offensif omniprésent dans le jeu des siens, pèse, avec 1 but et 3 passes décisives en 4 apparitions.

Né en 2005, le jeune homme est surclassé et a notamment impressionné lors de la victoire sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais (2-3, 5e journée). D'ailleurs, selon nos informations, certaines écuries en Italie et en Allemagne viennent déjà aux renseignements au sujet de cet espoir prometteur. À suivre.