Ignatius Kpene Ganago débarque au RC Lens

Apparu à 26 reprises cette saison en Ligue 1 (dont 12 titularisations, 3 buts), l’attaquant Ignatius Kpene Ganago (21 ans) a plié bagage pour rejoindre le promu lensois pour les quatre prochaines saisons. C’est le RCL qui l’a annoncé sur son site officiel, après avoir annoncé hier le retour de Gaël Kakuta.

«L’attaquant Ignatius Ganago a signé un contrat de 4 ans sous les couleurs lensoises. Ce jeune international a déjà de l’expérience en Ligue 1 puisqu’il a disputé plus de 50 matchs avec son ancien club l’OGC Nice. Bienvenue à lui !», peut-on lire.

- Allo ! Allo ?Allo ?! Ça ne capte pas à Nice ?

- Si, si je t’entends Arnaud.

- Ah, ok, bonjour. Vous avez remis des piles dans votre minitel ? C'est bon, on peut officialiser ? Bientôt, tantôt ou maintenant ?!

- Allez-y !

- Ok, Ignatius #Ganago est Lensois !#rclens pic.twitter.com/ElpdRMxcjJ