Liga : la répartition des droits TV en détail

Qui du Real Madrid ou du FC Barcelone touche le plus en droits télévision en Espagne ? Et bien une nouvelle fois encore, c'est le Barça qui a terminé devant son principal rival après avoir empoché 165 millions d'euros des 1 417 millions d'euros qui ont été distribués cette année, année compliquée en raison de la crise liée au coronavirus.

Cela se ressent bien sûr puisque même si le FC Barcelone reste en tête des clubs les mieux rémunérés, il enregistre une petite chute par rapport à la saison dernière et ses 166,5 M€. Derrière les Blaugranas, on trouve bien entendu le Real Madrid de Zinedine Zidane. Le club merengue a touché la belle somme de 156,2 M€, soit un chèque plus élevé que celui de l'exercice précédent (155,3 M€).

Un gouffre entre les trois gros et le reste

Derrière les deux mastodontes, on observe le nouveau club de Luis Suarez, l'Atlético de Madrid. Les Matelassiers ont enregistré 124,2 millions d'euros de revenus télévisuels, soit une belle hausse par rapport à l'année 2018-2019 (119,2 millions d'euros). En revanche, en raison d'une répartition inégale, certaines écuries touchent beaucoup moins.

C'est le cas des derniers Granada, Valladolid et Osasuna qui ont tous les trois empoché cent millions d'euros de moins que le FC Barcelone (47,1 M€) ! Mais ce qui est le plus frappant, c'est l'écart entre les trois monstres et le reste. Après l'Atlético suivent donc Valencia (82,2 M€), le Séville FC (78,8 M€) et l'Athletic Bilbao (72,8 M€). Encore un gouffre donc.