PSG : l'appel du pied de Georginio Wijnaldum à Paul Pogba

Alors qu'il s'apprête à entamer un nouveau défi avec le Paris Saint Germain après plusieurs expériences aux Pays-Bas puis en Angleterre, Georginio Wijnaldum (30 ans) s'est exprimé ce jeudi dans un entretien exclusif accordé à RMC Sport. L'occasion pour le nouveau milieu de terrain parisien de féliciter ses dirigeants sur le mercato estival. Et si le Néerlandais n'a pas tari d'éloges sur la qualité du recrutement, il n'a pas non plus caché son affection pour un certain Paul Pogba, annoncé dans le viseur du club de la capitale ces dernières heures.

La suite après cette publicité

« Pogba est incroyable, j’ai joué plusieurs fois contre lui et quel joueur fabuleux! », a-t-il déclaré dans un premier temps avant de répondre à la question d'une possible arrivée au PSG : « si vous demandez à n’importe quel joueur d’une autre équipe s’il aimerait que Paul Pogba le rejoigne, tout le monde vous dira oui car c’est un joueur extraordinaire, plein de qualités. Il a tout. C’est l’un des meilleurs milieux au monde. (...) Pour revenir à votre question, oui, j’adorerais avoir Paul Pogba avec nous ici car c’est un superbe joueur. » Suffisant pour convaincre «la Pioche» de céder aux chants des sirènes parisiennes ?