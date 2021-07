Manchester United, PSG : le prix de Paul Pogba cet été

La suite après cette publicité

Nous vous avons dévoilé des informations exclusives sur ce dossier à plusieurs reprises sur notre site. Paul Pogba est plutôt tenté par une aventure au PSG, tout comme la direction parisienne est prête à offrir ce que le clan Pogba demande. Les deux parties se seraient rapprochées ces dernières semaines, et l'état-major parisien a même présenté son projet sportif au milieu de terrain tricolore.

En Angleterre en revanche, on apprenait il y a quelques jours que les Red Devils ne baissaient pas les bras et espéraient toujours faire signer un nouveau contrat au Français, dont le bail actuel expire en 2022. Ce mercredi, le Daily Mail dévoile de nouveaux éléments sur ce dossier qui passionne les foules outre-Manche. On apprend que la tendance est finalement favorable aux Parisiens, puisque plus le temps passe, et plus la direction mancunienne risque de se retrouver dos au mur.

Le PSG sait ce qu'il faudra mettre sur la table

L'état-major du deuxième de la dernière Premier League est donc forcé de prendre une décision rapidement. Mais surtout, la publication britannique explique quel pourrait être le prix de Paul Pogba en cas de vente cet été : 50 millions d'euros. C'est du moins le montant que le Paris Saint-Germain pense être suffisant pour convaincre ses homologues anglais de lâcher le joueur.

Le média précise aussi que Mino Raiola, sulfureux agent du joueur, est déjà d'accord avec le club francilien sur les bases d'un contrat pour son protégé, confirmant ce que nous vous révélions au sujet du rapprochement entre le clan Pogba et le PSG. La situation pourrait bien se régler la semaine prochaine, au retour du joueur à l'entraînement après ses vacances.