Andy Delort rêve de jouer avec Edinson Cavani

Interrogé dans les colonnes de Nice Matin, ce samedi, Andy Delort (30 ans) en a profité pour évoquer le mercato estival de l'OGC Nice. Si l'ancien buteur montpelliérain a assuré de ne pas suivre de près le marché des transferts, il a malgré tout profité de l'occasion pour adresser un message à sa direction : je sais que les dirigeants vont ramener de bons joueurs. Ils veulent être compétitifs pour aller le plus loin possible dans toutes les compétitions. On entend beaucoup de rumeurs.

Et celle concernant la possible arrivée d’Edinson Cavani à l’OGC Nice ne lui a d'ailleurs pas échappé. Relancé sur cette éventualité, l'attaquant international algérien n'a alors pas caché son engouement : «je kifferai jouer avec lui. Qui n’aimerait pas ? Et puis, demandez aux défenseurs s’ils seraient contents d’avoir deux Doberman en face !» Auteur de 217 buts en 433 matches de Ligue 1, le duo Delort-Cavani a, en effet, de quoi impressionner.