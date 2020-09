Rennes : ça brûle pour Edouard Mendy à Chelsea

Titulaire contre Lille lors de la première journée de Ligue 1 cette saison, mais absent lors de la seconde contre Montpellier, Edouard Mendy pourrait ne pas être non plus de la rencontre face à Nîmes ce dimanche. En effet, le portier, débarqué de Reims la saison passée contre 4 M€, semble être en instance de départ. Si tout se passe se bien, l'international sénégalais pourrait se retrouver très rapidement outre-Manche.

Ce serait du côté de Londres, plus précisément de Chelsea, qu'il devrait atterrir assez rapidement. Selon les informations du Telegraph, Les Blues seraient en passe de concrétiser ce dossier et ainsi offrir une belle concurrence à Kepa Arrizabalaga. Recommandé par Petr Cech (ancien gardien de Rennes et de Chelsea), l'ancien Rémois arriverait contre une somme estimée à 18 millions de livres (20 millions d'euros).

Kepa va se battre

Le média anglais est affirmatif et Mendy deviendrait alors la septième recrue des Blues (Timo Werner, Kai Havertz, Hakim Zyiech, Malang Sarr, Ben Chillwell et Thiago Silva). Sa taille, très imposante (1,97m) et son jeu au pied, qualifié d'élégant, ont fait pencher la balance en sa faveur. Après un début de carrière assez chaotique, il découvrirait alors, à 28 ans, le meilleur championnat du monde autoproclamé.

Si Frank Lampard est convaincu, comme Petr Cech et Christophe Lollichon, des qualités d'Edouard Mendy, il faudra se méfier de Kepa, qui va devoir prouver qu'il n'était pas qu'une erreur de casting. De son côté, le Stade Rennais va devoir se trouver un nouveau gardien et piste, comme nous vous le révélions en exclusivité, Alphonse Areola, poussé dehors par le Paris Saint-Germain après le recrutement définitif de Sergio Rico.