Le Bayern Munich présente ses excuses au PSG et à Al-Khelaïfi

Hier soir, le Bayern Munich s’est offert le scalp du Paris Saint-Germain en Ligue des champions (1-0). Mais cette victoire a été gâchée par les banderoles déployées par les supporters allemands à l’encontre de Nasser Al-Khelaïfi. « Ministre, propriétaire de club, détenteur de droits télé, membre du comité exécutif de l’UEFA et président de l’ECA : tout cela à la fois ? », pouvait-on lire sur les deux premières. Sur la suivante, il était inscrit : «le foot, c’est moi ? Fu.. off, ploutocratique Al-Khelaïfi.» Ce qui n’a pas été du goût du Bayern Munich, qui a publié un communiqué de presse officiel ce mercredi.

«Lors du match de Ligue des champions du FC Bayern, des banderoles ont été déployées dans l’Allianz Arena à l’encontre du Paris Saint-Germain et de son président Nasser Al-Khelaifi. Le FC Bayern souhaite présenter ses excuses et sent offensé lorsque ses adversaires et leurs représentants dans son stade se sentent personnellement attaqués de cette manière et sur ce ton. Le club tient à préciser que ces banderoles n’ont pas été autorisées par le FC Bayern et ne reflètent pas sa position. Elles ne correspondent pas aux bonnes relations de longue date entre les deux clubs. Le ton de ces banderoles va également à l’encontre du style du FC Bayern et de la relation respectueuse que le club entretient avec ses partenaires internationaux.» Le message est passé.