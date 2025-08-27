Hellas Vérone : Mathis Lambourde va être prêté à Venise

Selon nos informations, tout est désormais bouclé pour le départ de Mathis Lambourde vers Venise. L’attaquant français de 19 ans, actuellement sous contrat avec l’Hellas Vérone jusqu’en juin 2027, va rejoindre le club vénitien dans le cadre d’un prêt payant assorti d’une option d’achat aux conditions particulières pour que Vérone garde une main sur son avenir. L’ancien de Rennes est attendu à Venise dès ce soir, avant de passer sa visite médicale et d’être officiellement présenté avant le week-end.

Toujours d’après nos sources, l’Hellas Vérone n’entend pas couper définitivement les ponts avec son jeune talent et réévaluera sa situation dans un an, au moment où l’option d’achat pourrait être levée par Venise. Lambourde, formé en France avant de tenter sa chance en Serie A, aura donc l’opportunité de gagner du temps de jeu en Serie B et de poursuivre sa progression dans un contexte favorable à l’éclosion de jeunes profils offensifs.