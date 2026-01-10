OL : Endrick présent dans le groupe contre Lille

Endrick va-t-il faire ses débuts avec Lyon contre Lille, dimanche soir ? Si Paulo Fonseca est le seul à avoir la réponse, le technicien portugais a donné un petit indice à cette question, en intégrant le Brésilien de 19 ans pour la première fois dans le groupe lyonnais à l’occasion de ce 16e de finale de Coupe de France.

Inéligible face à l’AS Monaco en Ligue 1 (1-3, le 3 janvier), le joueur prêté par le Real Madrid jusqu’à l’issue de la saison n’a plus joué la moindre rencontre depuis le 17 décembre dernier en Coupe du Roi, contre Talavera de la Reina. Sous les ordres de Xabi Alonso, il n’a disputé que 99 minutes cette saison.