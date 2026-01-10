Menu Rechercher
Commenter 7
Coupe de France

OL : Endrick présent dans le groupe contre Lille

Par Kevin Massampu
1 min.
Endrick à l'OL @Maxppp
Lille Lyon

Endrick va-t-il faire ses débuts avec Lyon contre Lille, dimanche soir ? Si Paulo Fonseca est le seul à avoir la réponse, le technicien portugais a donné un petit indice à cette question, en intégrant le Brésilien de 19 ans pour la première fois dans le groupe lyonnais à l’occasion de ce 16e de finale de Coupe de France.

La suite après cette publicité
Olympique Lyonnais
🦁 Notre groupe convoqué pour le 16e de finale de Coupe de France face au LOSC, ce dimanche à 21h 🏆🔴🔵

#LOSCOL
Voir sur X

Inéligible face à l’AS Monaco en Ligue 1 (1-3, le 3 janvier), le joueur prêté par le Real Madrid jusqu’à l’issue de la saison n’a plus joué la moindre rencontre depuis le 17 décembre dernier en Coupe du Roi, contre Talavera de la Reina. Sous les ordres de Xabi Alonso, il n’a disputé que 99 minutes cette saison.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe de France
Lyon
Endrick
Paulo Fonseca

En savoir plus sur

Coupe de France Coupe de France
Lyon Logo Lyon
Endrick Endrick
Paulo Fonseca Paulo Fonseca
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier