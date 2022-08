Aston Villa : des débuts réussis à domicile pour Boubacar Kamara

C'est ce qu'on appelle une intégration réussie pour l'ancien milieu de terrain de l'Olympique de Marseille ! Boubacar Kamara n'a joué que deux matchs avec les Villans mais il semble être déjà adopté par leurs supporters qui ont apprécié la performance de l'international français (3 sélections) à sa juste valeur. Titulaire en sentinelle devant la défense, le numéro 44 a rempli une feuille de statistiques impressionnante avec notamment 100% de duels aériens gagnés. Et il ne s'est pas seulement contenter de réussir tous ses duels de la tête, il a touché 88 ballons et n'a concédé aucune faute par la même occasion. Tout ça en 90 minutes de jeu, un match plein on vous disait pour le Tricolore.

Boubacar Kamara vs Everton



62 accurate passes (most)

88 touches

1 successful dribble

5 accurate long balls

2 blocks

1 clearance

2 interceptions

9 ball recoveries

3 ground duels won

100% aerial duels won

0 fouls committed



Alors que Steven Gerrard le souhaitait ardemment, ce match contre les Toffees devrait conforter le choix du nouvel entraineur d'Aston Villa. Boubacar Kamara rappelait justement le rôle de la légende de Liverpool dans son recrutement, lors d'un point presse avec l'Equipe de France : «J'ai eu ce feeling avec Aston Villa et j'étais très content. Quand le coach vient vous voir chez vous, qu'il fait le déplacement, qu'il explique le projet, son ambition pour moi dans les années à venir... Je prends ça en compte, surtout quand ça vient de Steven Gerrard, un des meilleurs milieux de terrain du monde à son poste. Son discours a été très cohérent, j'ai beaucoup apprécié que ça soit moi ou ma famille. Qu'un tel coach et un tel joueur te dise ça, son ambition à te faire grandir, à te faire progresser et à ce que je devienne encore meilleur au milieu, ça change beaucoup.»

Des supporters sous le charme de notre Frenchie

Si l'ancienne gloire des Reds de Liverpool était fan de Boubacar Kamara, il en est dorénavant de même pour les supporters des Villans. Certains évoquent déjà «le meilleur joueur de Premier League» de la saison, d'autres vont encore un petit peu plus loin en désignant le milieu de terrain français comme «le plus grand joueur de l'histoire» du club. L'enthousiasme est donc bien réel du côté de la Claret and Blue Army, complètement sous le charme du Tricolore après seulement deux matchs de Premier League.

Le joueur de 22 ans devra continuer sur cette lancée s'il veut rester sur la même longueur d'onde avec son entraineur et s'il veut aussi entendre les louanges ses supporters encore longtemps. Pour ce qu'il en est de cette alchimie fragile qui existe entre les supporters d'une équipe et les joueurs du club, elle ne durera que si Boubacar Kamara arrive à garder le niveau qu'il a affiché jusque là lors du match contre les Toffees. Les prochains matchs pourraient donc être cruciaux pour le jeune milieu de terrain afin de continuer son intégration, plus que réussie pour l'instant.