PSG : Sergio Ramos a pris une grande décision pour son avenir !

«J’ai reçu un coup de fil du sélectionneur (Luis de la Fuente) qui m’a informé ne pas compter sur moi, indépendamment du niveau que je pourrai montrer ou de la suite de ma carrière. J’aurais espéré que ce parcours soit plus long et qu’il se termine avec un meilleur goût dans la bouche». Voici ce que déclarait Sergio Ramos, amer, au moment de mettre un terme à sa carrière internationale avec l’Espagne (180 sélections, 23 buts).

Loin de la Roja, le défenseur de 36 ans semble, cependant, bien moins déterminé à l’idée de quitter le PSG. Arrivé au club en juillet 2021, l’ancien Madrilène, gêné par de nombreux pépins physiques lors de sa première saison, retrouve de sa superbe depuis quelques mois. Plus performant, plus légitime et plus tranchant, sur et en dehors des terrains, Ramos se verrait ainsi continuer dans l’Hexagone. Selon les dernières informations de L’Equipe, l’ex-joueur de Séville souhaite poursuivre l’aventure dans la Ville-Lumière.

Auteur de 2 buts et 1 passe décisive en 33 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l’Espagnol retrouve, aujourd’hui, de l’épaisseur au sein de l’effectif parisien. Aux côtés de Marquinhos et en l’absence de Presnel Kimpembe, forfait pour les mois à venir, Ramos rassure, et ce malgré un après-Mondial en dents de scie. Intéressant contre le Bayern Munich, Lille ou encore Marseille, il postule ainsi logiquement à une éventuelle prolongation.

Méfiance toutefois puisque le quotidien précise bien que les discussions entre le club et les représentants de Ramos sont actuellement en stand-by et que les hautes sphères parisiennes suivront de près les prestations du numéro 4 avant de prendre une décision. En d’autres termes, un éventuel avenir dans la capitale est conditionné à ses performances d’ici à la fin de saison. Reste désormais à savoir si Sergio Ramos se montrera à la hauteur des attentes dans les mois à venir. En cas d’échec, l’Espagnol pourra toujours se tourner vers l’Arabie saoudite, déterminée à l’idée d’attirer les plus grandes stars de la planète football…