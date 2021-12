Atlético de Madrid : les deux options de Luis Suarez pour son avenir

La suite après cette publicité

Toute personne qui a suivi un minimum le championnat espagnol sait à quel point Luis Suarez a été décisif dans le sacre de l'Atlético de Madrid la saison dernière. L'Uruguayen avait inscrit 21 buts en 32 rencontres de Liga, et beaucoup d'entre eux ont offert des points précieux à l'équipe de Diego Simeone. Mais cette saison, c'est bien plus compliqué.

Un peu moins performant malgré une ligne de stats toujours honorable - 7 buts en 18 matchs en championnat - il commencerait à y avoir quelques tensions avec Diego Simeone. On l'a vu face à Séville, lorsque l'attaquant a insulté son entraîneur au moment d'être remplacé, alors que plusieurs médias espagnols évoquent un mécontentement énorme de l'ancien du Barça avec les méthodes du Cholo.

Etats-Unis ou Brésil ?

Autant dire qu'il semble difficile de le voir prolonger son contrat qui expire en juin, alors qu'il a déjà un âge avancé qui plus est. Et comme l'indiquent divers médias espagnols et latinoaméricains, El Pistolero a deux options sur la table : la MLS, ou l'Inter Miami continue de lui faire les yeux doux, ainsi que Corinthians, déterminé à recruter un attaquant vedette.

Par le passé, Luis Suarez avait déjà confié être intéressé par le challenge MLS, alors que l'écurie brésilienne elle lui permettrait de lutter pour la Libertadores. Dans les deux cas, l'ancien acolyte de Lionel Messi pourrait en plus toucher des émoluments conséquents. La balle est dans son camp, mais on assiste peut-être aux derniers mois de l'Uruguayen en Europe !