OGC Nice - Real Sociedad : les compositions officielles

Les Aiglons vont-ils toucher les étoiles ? Après un très large succès contre l’AS Saint-Étienne vendredi dernier (8-0), l’OGC Nice espère enchaîner lors de son entrée en lice en Ligue Europa contre la Real Sociedad ce jeudi soir à l’Allianz Riviera. Malgré un début de championnat compliqué avec deux victoires en cinq rencontres de Ligue 1 (un match nul, deux défaites), les Niçois peuvent réellement lancer leur saison face à une Real Sociedad dans le dur. En effet, les Basques n’ont remporté qu’un seul de leurs sept premiers matches de Liga (deux matches nuls, quatre défaites). La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

Pour ce match, Franck Haise aligne un 3-4-3 avec Bulka dans les buts et une défense à trois Ndayishimiye-Bombito-Dante. Clauss, Rosario, Louchet et Bard forment la ligne de quatre au milieu du terrain tandis que Bouanani et Guessand accompagnent Moukoko, seul en pointe, en attaque. Seuls Bouanani et Louchet n’étaient pas titulaires lors de la gifle infligée à l’ASSE. En face, Imanol Alguacil aligne un 5-3-2 avec une arrière-garde Odriozola-Martin-Zubeldia-Pacheco-Munoz tandis que Mendez, Zubimendi et Marin sont dans l’entre-jeu. Enfin, Oyarzabal et Barrenetxea sont sur le front de l’attaque.

Les compositions officielles :

OGC Nice : Bulka - Ndayishimiye, Bombito, Dante - Clauss, Rosario, Louchet, Bard - Bouanani, Moukoko, Guessand

Real Sociedad : Remiro - Odriozola, Martin, Zubeldia, Pacheco, Munoz - Mendez, Zubimendi, Marin - Oyarzabal, Barrenetxea