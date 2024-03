Les révélations chocs de Gravesen sur le futur de Zinedine Zidane

Zinédine Zidane est convoité par de grandes équipes. Manchester United et INEOS ont comme rêve de le signer pour la saison prochaine. Thomas Gravesen et le Ballon d’Or français ont joué ensemble au Real Madrid entre 2005 et 2006. Le Suédois communique parfois avec l’ancien milieu de terrain. Pour Discovery+, l’ancien joueur d’Everton a confié les volontés de ZZ en tant qu’entraîneur.

« J’ai parlé avec Zidane à Madrid il y a deux ans, où il m’a dit qu’il ne voulait accepter que deux emplois et demi. Et ce sont Marseille, Madrid et l’équipe de France. Nous étions à Madrid il y a deux ans et il me l’a dit là-bas. Je lui ai également demandé s’il était prêt à reprendre un poste d’entraîneur. Et là, il a dit qu’il n’y avait que ces trois-là » avoue-t-il au média espagnol.