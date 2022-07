Mercato : la folle demande du FC Barcelone à Jules Koundé

La suite après cette publicité

Le Séville FC s'est fait une raison, il va perdre Jules Koundé d'ici la fin du mercato voire même probablement d'ici la fin du mois de juillet. L'ancien Bordelais, nouveau coup XXL de Monchi en L1, a pris une nouvelle dimension depuis son arrivée en Andalousie il y a de cela trois ans pour 25 M€. Devenu international tricolore et valeur sûre au poste de défenseur central en Espagne, mais également sur scène continentale, Koundé fait l'objet d'une incroyable bataille estivale sur le marché des transferts entre Chelsea et le FC Barcelone. Si la puissance financière des Blues a fait du club londonien le favori, les récents transferts et la manne financière mise à disposition du Barça en font un concurrent très sérieux.

D'autant que Chelsea connaît la préférence du joueur pour le club blaugrana. La presse espagnole est d’ailleurs unanime depuis plusieurs jours, le Français a érigé en priorité absolue l'option FCB. Conscient de cette problématique, le club anglais a passé la seconde et est même déjà parvenu à un accord avec le Séville FC (pour une somme supérieure à 55 M€). Oui, mais voilà, comme expliqué par Sport, le club catalan souhaite vraiment recruter Koundé et en faire un pilier de sa future défense, chose qu'il ne pourra pas forcément faire à Chelsea où la concurrence sera plus rude.

Séville met la pression sur Koundé et sur le Barça

Selon nos informations, le Barça a demandé au natif de Paris de refuser toutes les offres arrivant sur la table de la direction sévillanne, à commencer par celle de Chelsea. En interne, Séville commence tout de même à s'impatienter. Selon une source interne du club andalou, Monchi a expliqué au joueur que si Barcelone ne faisait pas une offre ferme et rapide, il fera tout pour l'envoyer en Angleterre. Ce qui ne sera pas un drame pour Koundé qui a fait de Chelsea son plan B pour son avenir.

À l'heure actuelle, aucune offre écrite barcelonaise n'est parvenue du côté de Séville. Mais selon nos informations, Barcelone, qui était fort occupé à régler les derniers détails de l'opération Robert Lewandowski, a prévu de se réveiller dans les prochaines heures. Comme évoquée par la presse espagnole la semaine dernière, une forte somme d'argent et un ou deux joueurs pourraient être intégrés dans le deal. À suivre.