Chelsea a fait sa première offre officielle pour Jules Koundé

À 23 ans et après trois saisons passées au Séville FC, Jules Koundé ne devrait pas rempiler pour une quatrième année sur les bords du Guadalquivir. L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux est en effet fortement courtisé par le FC Barcelone. Toutefois, les Culés pourraient se faire griller la politesse par les Blues de Chelsea.

Esport3 explique ce mardi que Jules Koundé (23 ans) est plus proche de rejoindre Chelsea plutôt que les Blaugranas cet été. La raison ? Le Séville FC a reçu une offre supérieure à 60 millions d'euros pour le défenseur central français. Ce qui correspond, ou du moins se rapproche, des exigences andalouses sur ce dossier.

Chelsea a pris les devants

AS a confirmé aujourd’hui que les Londoniens ont formulé leur première offre officielle au club de Nervion. Elle serait précisément de 55 M€ fixes plus des bonus qui feraient donc grimper la note à plus de 60 M€. À noter toutefois que la formation andalouse n’a pas encore répondu à la proposition anglaise.

Dans le même temps, Monchi, le directeur sportif du club sévillan, a récemment expliqué n'avoir toujours reçu aucune offre du Barça pour l'international tricolore. Jules Koundé, en fin de contrat avec Séville jusqu'en juin 2024, est la priorité de Xavi pour renforcer sa défense centrale depuis plusieurs semaines, et ce malgré l'arrivée libre d'Andreas Christensen. Les Culés savent ce qu'il leur reste à faire pour prendre les devants.