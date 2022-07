Le plan machiavélique du Barça pour s'offrir Jules Koundé !

La suite après cette publicité

Où jouera Jules Koundé la saison prochaine ? Certainement pas du côté de Séville, à en croire les récents propos de son président Julen Lopetegui : «Diego Carlos est parti et il est possible que l’autre défenseur central titulaire (Koundé, ndlr) puisse partir et ce sont deux joueurs très importants et très difficiles à remplacer». Et pour cause. Ciblé par Chelsea ou encore Tottenham, à la lutte dans ce dossier, le défenseur international français (11 sélections) reste également une cible prioritaire pour le FC Barcelone.

Inarrêtables sur le marché des transferts, les dirigeants catalans - qui ont déjà enregistré les arrivées de Franck Kessié, Andreas Christensen, Raphinha et donc dernièrement Robert Lewandowski - comptent bien poursuivre sur leur lancée. Convaincus qu’ils seront en mesure de signer Jules Koundé, et ce, malgré la concurrence, les Blaugranas semblent d'ailleurs en passe d'établir une stratégie mûrement réfléchie et initiée par la voix de Jorge Mendes, médiateur commandé par les Rojiblancos pour finaliser cette opération.

Le Barça veut envoyer Ez Abde à Séville !

Dans cette optique, le célèbre agent portugais travaille depuis plusieurs semaines pour trouver des solutions, notamment face au refus du Barça de s'aligner sur les 60-65 millions d’euros exigés par les dirigeants andalous. À ce titre, Mendes a bel et bien exploré la possibilité d'inclure Memphis Depay dans le deal mais les émoluments de l'ancien attaquant de l'OL et les volontés de ce dernier ont finalement mis un terme à cette première option. Qu'importe. L'homme d'affaires portugais a une autre idée en tête. En effet, SPORT indique, ce dimanche, que le Barça pourrait tenter d'inclure Nico Gonzalez ou Ez Abde dans le deal, deux profils qui plaisent particulièrement en Andalousie.

De nouveaux échanges auront d'ailleurs lieu la semaine prochaine afin de parvenir à un accord. Rappelons également que malgré les intérêts venus de Premier League, Jules Koundé, sous contrat jusqu'en juin 2024, donne sa priorité aux Blaugranas. Avec le possible départ d'Abde, inquiété par toutes les récentes arrivées au sein du club catalan, le Barça pourrait donc être en capacité de faire baisser le prix de l'ancien défenseur des Girondins de Bordeaux. Reste désormais à savoir combien les Blanquirrojos demanderont aux Culés en plus de la pépite barcelonaise. De son côté, le Barça ne souhaiterait pas débourser plus de 45 millions d'euros. Place aux négociations !