Chelsea et Tottenham à la lutte pour Jules Koundé

La star anglaise Raheem Sterling a rejoint Chelsea en provenance de Manchester City pour un contrat de cinq ans. Le Londonien a été l’un des joueurs clés de City au cours des sept dernières saisons, marquant des buts à deux chiffres dans chacune de ces campagnes et remportant neuf honneurs majeurs, dont quatre titres de Premier League. Le 13 juillet dernier, Chelsea frappait un grand coup en annonçant l'arrivée de Raheem Sterling, fort de sept années de succès chez les Skyblues. Déterminé à l'idée d'enflammer le mercato estival, le club londonien pensait bien rapatrier un autre joueur des Citizens mais le dossier Nathan Aké a finalement pris une tout autre tournure.

Refroidi par les exigences de City qui demandait pas moins de 50 millions d'euros pour son défenseur de 27 ans, Chelsea, déjà en pourparlers sur un transfert de Presnel Kimpembe, le défenseur du Paris Saint-Germain, aurait donc décidé de se rabattre sur une ancienne piste : Jules Koundé. Comme indiqué par The Guardian et The Times, la formation de Thomas Tuchel serait de nouveau sur le défenseur de Séville.

Chelsea revient à la charge pour Jules Koundé !

Déjà approché par les Blues l'été dernier, Jules Koundé était finalement resté au sein de la formation espagnole qui ne demandait pas moins de 80 millions d’euros (environ 68 millions de livres sterling) pour se séparer de l'international français. Si la somme exigée cette année devrait être légèrement inférieure et acceptable pour Todd Boehly, le nouveau copropriétaire et directeur sportif par intérim, le club londonien devra malgré tout se méfier de la féroce concurrence. En effet, comme le rappelle SPORT, Tottenham et le Barça restent également deux candidats sérieux dans ce dossier. Et ce sans parler du PSG qui aurait fait de Koundé son plan B en cas d'échec dans l'opération Milan Skriniar.

Intéressés par deux indésirables d'Antonio Conte, à savoir Giovani Lo Celso et Sergio Reguilón, les Rojiblancos pourraient d'ailleurs profiter de cette situation pour négocier avec les Spurs. Fait intéressant, les deux formations se retrouvent d'ailleurs, ce samedi, lors d'un match amical et les négociations pourraient débuter à cette occasion. Si ces intérêts communs semblent donner un léger avantage à Tottenham, nul doute que Chelsea fera tout pour arracher Jules Koundé et l'associer à Kalidou Koulibaly, nouvelle recrue des Blues.