Barça, affaire Negreira : Xavi répond sèchement au Real Madrid

Dans un communiqué publié ce samedi sur son site officiel, le Real Madrid a annoncé que son président, Florentino Perez, organisera ce dimanche une réunion d’urgence avec l’ensemble du conseil d’administration pour discuter de l’affaire Negreira. Dans laquelle le FC Barcelone est accusé de corruption arbitrale. Alors que le Barça recevra le Real Madrid le 19 mars prochain, en Liga.

Mais en conférence de presse, Xavi Hernandez, le coach catalan, a réagi à la nouvelle et a tenu à répondre au Real Madrid. «C’est un sujet qui pourrait inquiéter davantage le président, c’est une question pour lui, mais il nous dit d’être calmes. Nous n’en avons pas parlé dans le vestiaire. Je ne peux pas vous en dire plus (…) Je ne sais pas ce que le Real Madrid cherche, je ne peux pas me mettre à la place de l’adversaire. Ils ne nous déstabiliseront pas, au contraire de Vinicius, Modric et Courtois. Nous sommes concentrés sur le football». Le Clasico est lancé…

