Juventus : Federico Chiesa vers un forfait face à Fribourg

Alors qu’il avait débuté le match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa contre Fribourg au Juventus Stadium (1-0 pour la Vieille Dame), Federico Chiesa est entré en jeu à la 67ème minute de la rencontre, à la place de Dusan Vlahovic. Moins d’un quart d’heure après son entrée sur le pré, l’attaquant italien s’était effondré au sol, se tenant le genou droit (pas celui opéré donc) et tout le monde craignait le pire. D’autant plus que Massimiliano Allegri avait épuisé tous ses remplacements, si bien que Federico Chiesa a dû rester sur le terrain jusqu’à la fin du match, en serrant les dents.

Après l’inquiétude initiale dûe à cette frayeur au cours de la rencontre, les examens médicaux ont permis d’écarter toute blessure et ont rassuré les supporters des Bianconeri. Depuis, Federico Chiesa a été laissé au repos contre la Sampdoria ce weekend et il a repris les séances d’entrainement individuelles cette semaine. Néanmoins, il semble se diriger vers un forfait pour le déplacement à Fribourg comptant pour le match retour des huitièmes de finale de la C3. Paul Pogba, qui s’est blessé à l’entrainement, ne sera pas disponible lui non plus. Pour le reste, Massimiliano Allegri pourra compter sur un groupe presque complet.

