Atlético : Diego Simeone botte en touche pour CR7

La suite après cette publicité

Beaucoup de rumeurs circulent au sujet de l'avenir de Cristiano Ronaldo. Et la rumeur CR7 à l'Atlético de Madrid est notamment présente dans les médias, comme le quotidien espagnol Sport. Questionné à ce sujet, Diego Simeone a préféré éviter le sujet en conférence de presse d'avant-match, afin de mettre en avant le prochain match des Colchoneros face à Getafe aujourd'hui à 19h30.

« Il est normal qu'il existe des controverses, des rebondissements et des intentions de se positionner d'un côté ou de l'autre et cela fait partie de ce que l'on doit travailler. Quant à moi, je pense à Getafe, aux footballeurs qui sont ici et la seule chose qui m'importe et m'inquiète, c'est ça. »