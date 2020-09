Chelsea : Milan freine pour Tiémoué Bakayoko

Tiémoué Bakayoko commence probablement à s'impatienter. Selon les médias italiens et anglais, tout semblait bouclé pour son retour à Milan, où il avait évolué entre 2018 et 2019. On parlait là d'un prêt payant de 3 millions d'euros assorti d'une option d'achat. Mais selon Sky Italia, les Lombards ont freiné l'opération.

Et pour cause, le salaire du joueur serait encore un peu trop élevé, alors que le montant de l'option d'achat demandé par les Blues pour celui qui a joué à Monaco serait aussi un peu trop important pour les finances milanaises. Le club veut aussi attendre ce qui se passera avec l'Europa League, puisqu'une qualification - ou non - changerait logiquement les plans de l'équipe pour le mercato.